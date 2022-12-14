شاهد.. شيريهان تتغزل في ابنتها تالية بكلمات رومانسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 10:27 صباحاً - شاركت الفنانة شيريهان، جمهورها بصورة جديدة لها مع ابنتها تالية، وذلك عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر».

وكتبت شيريهان في تويتة لها: "قرة عيني .. تالية القرآن الكريم، معجزة الله لي، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام ولا تغفل أبدا. اللهم اني استودعك بناتي فإنك لا تضيع الودائع. أمين يارب العالمين".

وقدمت شيريهان آخر أعمالها على المسرح العام الماضي تحت اسم كوكو شانيل وشارك في هذا العمل المسرحي العديد من النجوم على رأسهم هاني عادل وإنجي وجدان وأيمن القيسوني وحنان يوسف وسمر مرسي وآسر ياسين وداليا شوقي.

قرة عيني .. تالية القرآن الكريم، معجزة الله لي، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام ولا تغفل أبدا. اللهم اني استودعك بناتي فإنك لا تضيع الودائع. أمين يارب العالمين HTTPS://T.CO/GB0VFOAETQ