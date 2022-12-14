17 ديسمبر ..محمد حماقي يحيي حفل كبير على كورنيش أبو ظبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - أعلن المطرب محمد حماقي، عن إحياءه لحفلًا غنائيًا ضخماً، وذلك يوم 17 من ديسمبر الجاري، على كورنيش أبوظبي بدولة الإمارات.

ومن المنتظر أن يشعل النجم محمد حماقي حفله الغنائي، ويقدم باقة مميزة من أشهر أغنياته، ومن أبرزها: "أغنية يا ستار، وزيها مين، وأغنية لا ملامة، ومن قلبي بغني، ومن البداية، وأغنية أحلى حاجة فيكي، وهوا دا حبيبي، وجمالها استثنائي، وأغنية أدرنالين، وقلبي حبك جدا".

على جانب آخر، يستعد محمد حماقي لإحياء حفل رأس السنة برفقة محمود العسيلي في عمان. وطرحت الشركة المنظمة للحفل تذاكره عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا من عشاق ومحبي حماقي. يذكر أن المطرب كان قد أحيا يوم 8 ديسمبر حفلا ضمن موسم الرياض، وغنى معه الجمهور الذى تفاعل مع أغنية "نفسي أبقى جنبه".

كان طرح النجم محمد حماقي، منذ فترة، آخر أعماله بعنوان "قلبي حبك جدًا" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.وتعاون في الأغنية مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة، الملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.