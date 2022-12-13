اتفرج- انت الان تتابع خبر بفستان أسود قصير.. أنغام تطل على جمهورها بعد تعافيها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - طلت الفنانة أنغام، على جمهورها من جديد بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، واستلزمت دخولها المستشفى وإجراء عملية جراحية.حيث نشرت أنغام من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عدة صور جديدة، ظهرت فيها مرتدية فستانًا أسود قصير، وانتعلت حذاء أسود بكعب عالِ، وتركت شعرها القصير ينسدل على رقبتها، واعتمدت مكياج ثقيل.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (الله يسعد هذا الوجه ويلبسك تاج الصحة)، (منوّره الدنيا بأحلى وأجمل إطلاله، وألف الحمد لله على سلامتك)، (نورتي قلوبنا بعودتك ، كل الحب و الصحة لحبيبة قلب الكل)، (ست الكل حمد لله على سلامتك ياقلبي).

أنغام تعلن توجه رسالة إلى جمهورها

يُذكر أن الفنانة أنغام حرصت على توجيه رسالة إلى جمهورها بعد مغادرتها المستشفى، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام.

حيث كتبت أنغام منشورًا قالت فيه: “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه .. لقد من الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب، لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت إلى منحة إلهية، رأيت خلال محنتي كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم .. أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي”.

وأضافت: “الأطباء الأكفاء اللي أشرفوا على متابعة حالتي وعلاجي وقاموا برعايتي على أكمل وجه .. حقيقي ألف شكر مش كفاية، أولادي حبايبي وأسرتي اللي مسابونيش لحظة ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش من حبكم ابداً”.

واختتمت قائلة: “زملائي حبايبي وأصدقائي اللي شعرت بخوفهم الحقيقي ولهفتهم عليا .. شكراً على مشاعركم الصادقة ..انا حقيقي محظوظة بكم، كفاكم الله جميعاً شر المرض وعافاكم ورزقكم الصحة والعافية”.