اتفرج- انت الان تتابع خبر عبير صبري تجذب الانتباه بالأسود أبو فتحة كبيرة.. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة المصرية عبير صبري بنشر صور جديدة لها حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام .وظهرت عبير صبري، خلال تواجدها في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة رفقة زوجها، مرتدية فستان من اللون الأسود المثير والجذاب والمفتوح من منطقة الصدر ويحتوي على فتحة كبيرة في منطقة الساقين، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها وراء ظهرها.

ونالت الصور اعجاب الكثير من الجمهور وكان من بين التعليقات ما شاء الله- احبك.