اتفرج- انت الان تتابع خبر خناقة عنيفة بين صاحب واقعة محل الكشري وابن شعبان عبد الرحيم: أنت هلهوله يا عصام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو فيه خناقة عنيفة بين صاحب واقعة محل الكشري وابن شعبان عبد الرحيم وهو نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، وهو الذي أغضب الكثيرين.

رد عصام شعبان عبد الرحيم على عامل النظافة

وأكد محمد عامل نظافة صاحب واقعة كشري التحرير في الفيديو الذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالفيديوهات “يوتيوب”، إنه لم يسعى وراء نجل شعبان عبد الرحيم ولكن الأخير هو من كان يريد أن يستغله بغرض أن يتصدر التريند، وقال “عصام شعبان عبدالرحيم أنا اللي مطلعه ترند، أنا معروف ولو عوزت اي قناة هيتصلوا بيا مفيش حد يمشيني انا بمشي بدماغي”.

وحرص عصام شعبان عبد الرحيم على الرد على عامل النظافة، قائلاً “بحث النعمة اللي في ايدي كان بياخد مني 200 جنيه وباقي الفلوس اللي في جيبه من تعبي وشقايا”، ورد عليه عامل النظافة قائلاً “أقسم بالله مفيش حد من الصحفيين كان بيروح لعصام ولما جابني الصحفيين بقيت بتروح له عشان أنا كنت ترند، كان معايا أغنية والاتفاق مع عصام عبدالرحيم عشان أعمل الأغنية ومدنيش فلوس.. أنا أشيل ايفون بـ36 ألف جنيه ومحدش يبقى ليه عندي حاجة”.

رد عصام شعبان عبد الرحيم على عامل النظافة

وحرص عصام شعبان عبد الرحيم على الرد على عامل النظافة، قائلاً “بحث النعمة اللي في ايدي كان بياخد مني 200 جنيه وباقي الفلوس اللي في جيبه من تعبي وشقايا”، ورد عليه عامل النظافة قائلاً “أقسم بالله مفيش حد من الصحفيين كان بيروح لعصام ولما جابني الصحفيين بقيت بتروح له عشان أنا كنت ترند، كان معايا أغنية والاتفاق مع عصام عبدالرحيم عشان أعمل الأغنية ومدنيش فلوس.. أنا أشيل ايفون بـ36 ألف جنيه ومحدش يبقى ليه عندي حاجة”.