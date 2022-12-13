اتفرج- انت الان تتابع خبر برنامج ياسمين عز .. الإعلامية تكشف عن حقيقة وقفه بسبب حلقة كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الإعلامية ياسمين عز منشور لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام، حيث كشف فيه عن حقيقة ما جري تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وقف برنامج ياسمين عز وهو كلام الناس على قناة أم بي سي مصر التي تقدمه. بسب حلقه كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال والمغربوأكدت الإعلامية أن ما نشر حول وقف برنامج ياسمين عز هو غير صحيح على الإطلاق، وأن لم يتحمله البعض، فـ طلع إشاعة تافهة ومدفوعة الأجر لصفحات بير السلم ضد البرنامج، برنامجي الجميل موجود رغم أنف الحاقدين.

وأضافت أن نصيحة بدل ما تدفعوا الصحفات تقول إيقاف طلعوا الفلوس صدقة يمكن ربنا يتجاوز، الخميس موعدنا 6 مساء مباشر.