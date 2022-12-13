مسابقة هنيدي حول نتيجة مباراة الأرجنتين وكرواتيا .. جاوب صح وتكسب سندوتشين حواوشي

اتفرج- انت الان تتابع خبر مسابقة هنيدي حول نتيجة مباراة الأرجنتين وكرواتيا .. جاوب صح وتكسب سندوتشين حواوشيوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن النجم الكوميدي المصري محمد هندي عن مسابقة رياضية بشأن نتيجة مباراة الأرجنتين وكرواتيا التي مساء اليوم الثلاثاء على ستاد لوسيل في بطولة كأس العالم المقامة في قطر حتي 18 ديسمبر الجاري.ويلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره منتخب كرواتيا في نصف نهائي مونديال قطر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مسابقة هنيدي حول نتيجة مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم 2022:

وكتب هنيدي منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً “اللي هيتوقع نتيجة ماتش الأرجنتين وكرواتيا صح .. هكسبه تذكرتين هدية للعرض الخاص لفيلمي القادم قريبا نبيل الجميل أخصائي تجميل ومع التذكرتين ٢ فشار جبنة وحاجة ساقعه وغزل البنات وسندوتشين حواوشي وفوار عشان الهضم”

وكان النجم الكوميدي قد أعلن خلال الأيام الماضية عن فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل حيث يشاركه في البطولة كلا من نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء المرغني.