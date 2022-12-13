أول رد من ياسمين عز على أنباء إيقاف برنامجها.. هاجمت كل منتقديها بطريقة عنيفة

اتفرج- انت الان تتابع خبر اول رد من ياسمين عز على أنباء إيقاف برنامجها.. هاجمت كل منتقديها بطريقة عنيفة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت الكثير من الأخبار في الساعات الأخيرة الماضية الأنباء الكثيرة حول إيقاف برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، وهذا بسبب الكثير من الشكاوى التي قدمت ضدها بسبب التصريحات الأخيرة والمثيرة إلى الجدل.

هجوم ياسمين عز على إحدى المذيعات

وخرجت ياسمين عز عن صمتها وعلقت على أنباء إيقاف برنامجها بنفي كل ما انتشر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقالت “البرنامج شغال وموجود رغم أنف الحاقدين الخميس الساعة 6 مساء موعدنا”.وخرجت ياسمين عز عن صمتها وعلقت على أنباء إيقاف برنامجها بنفي كل ما انتشر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقالت “البرنامج شغال وموجود رغم أنف الحاقدين الخميس الساعة 6 مساء موعدنا”.

وجاء في إحدى الحلقات السابقة الخاصة بالإعلامية ياسمين عز بمهاجمة إحدى المذيعات ولم تذكر أسمها بسبب أنها تحدثت عن كرامة المرأة بعد الزواج، وقالت “الحمد لله أن ربنا شغلني بنفسي مش بغيري وده اللي مخليني مبسوطة، قالوا لنا زمان حكمة رائعة، يا محلى المبسوطة قدام المشعوطة، المبسوطة كلنا عارفينها، والمشعوطة يعني متشعوطة كده، لا على حامي ولا بارد، مفلفلة اللهم أحفظنا”.