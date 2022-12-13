اتفرج- انت الان تتابع خبر عندك نقص.. الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد فيديو ضربه كومبارس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرض الفنان محمد رمضان لهجوم حاد من قِبل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقطع الفيديو الأخير الذي نشره.حيث نشر “رمضان” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو من كواليس مسلسل “العمدة” ظهر فيه وهو يضرب كومبارس في أحد المشاهد، وأرفق مع الفيديو التعليق التالي: “جعفر العمدة بيصبح و بيقولكم ، رمضان يجمعنا و العمدة يدلعنا، وعلى رأي صاحب الحساب ثقة في الله نجاح”.

وقد لاقى هذا الفيديو استياء الكثير من المتابعين، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (بتقل من كرامه الكومبارس كده حرام تنزل حاجه زى كدا مبنفعش تنزل حاجه زى كدا وشكل الراجل قدام عيلته ايه وبتتباه اوى ونتا منزل الفيديو).

وقال متابع آخر: (مقطع غير مرغوب فيه ….. لأنك بتنشر شيء يضايق النفس ويمكن نشره للأطفال او المراهقين بعمل نفس الحركه و قد تسبب في حوادث او ما شابه … انت تحتاج للمشورة في ما تنشره قبل أن تنشره للأسف يا ريت تمسح هذا المقطع).

وعلق متابع آخر: (دا احساس بالنقص لما تنزل حاجة زي دي ربنا يشفي والله).

بينما قالت إحدى المتابعات: (حسبي الله ونعم الوكيل فيك يااخي مش مكفيك الضربه ال اخدها علشان لقمة العيش كمان مطلعه قدام الناس كده الظاهر ان الفلوس عمتكم ونسيت ان دا انسان زيك).