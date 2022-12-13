اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد عقد قرانه أمس.. شريهان توجه رسالة إلى حسين الجسمي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة الاستعراضية شريهان، على تهنئة المطرب الإماراتي حسين الجسمي، على عقد قرانه والذي أعلن إتمامه مساء أمس الإثنين.حيث نشرت شريهان من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قالت فيها: “يليق بك عليك رضاء وتوفيق وكرم وبركة الله رب العالمين.. ربي يسعد قلبك ويحفظك وأهل بيتك وأسرتك وبلدك وشعبك الكريم.. بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير”.

عقد قران حسين الجسمي

يُذكر أن ميار عباس، مدير أعمال حسين الجسمي، كان قد أعلن مساء أمس الإثنين عقد قران “الجسمي”، حيث نشر عبر حسابه بإنستجرام صورًا تجمعه بالجسمي، مع مقطع فيديو من عقد القران، وأرفق معه التعليق التالي: “أخي ورفيق دربي الغالي حسين الجسمي، فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع، الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح”.

كما علق الفنان حسين الجسمي بعد عقد قرانه لأول مرة عبر تغريدة له على حسابه بموقع تويتر قال فيها: “أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد، بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيم والأهل والأحبة”.