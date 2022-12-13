بعد تصريحاته عن مصر القديمة.. الجمهور لـ كيفين هارت: غير مرحب بك في مصر

اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد تصريحاته عن مصر القديمة.. الجمهور لـ كيفين هارت: غير مرحب بك في مصروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حملة إلكترونية مناهضة للممثل الأمريكي كيفين هارت، للمطالبة بإلغاء عرض الستاند أب كوميدي، والمقرر أن يحييه في مصر خلال شهر فبراير المقبل.وقد دشن مستخدمو موقع تويتر هاشتاج ( #إلغاء_حفل_كيفن_) والذي تصدر التريند في مصر، وذلك بعد إعلان الممثل الأمريكي انتسابه إلى حركة “الأفروسينتريك”/”المركزية السوداء”، والتي تزعم أن مصر الحديثة احتلها العرب والأوروبيون، وأن الأفارقة السود هم من أنشؤوا الحضارة المصرية الفرعونية وليس المصريين القدماء.

وكان الممثل الكوميدي كيفين هارت، قد أعلن أحياؤه عرض Reality Check في استاد القاهرة، ليكون العرض الأول له في مصر، وذلك يوم 21 فبراير المُقبل.

ومنذ إعلان كيفين هارت عن قدومه إلى مصر، انطلقت الحملات الإلكترونية معلنة أن الممثل الكوميدي غير مرحب به في مصر.

ومن أسباب الهجوم على كيفين، إنتاجه وبطولته مسلسل ” Kevin Hart’s Guide to Black History- كيفين هارت دليلك إلى تاريخ السود”، والذي يتناول تاريخ الأفارقة السود، والذي صرح بعده أنه يجب تعليم أولادنا أن الأفارقة السود كانوا ملوكًا في مصر.