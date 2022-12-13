اتفرج- انت الان تتابع خبر بتقلد جورجينا بالمللي.. هجوم حاد على ياسمين صبري بسبب إطلالتها الأخيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على الفنانة ياسمين صبري، بعد إطلالتها الأخيرة والتي تشبه إطلالة عارضة الأزياء جورجينا، واتهموها بتقليدها في كل شيء.حيث نشرت “ياسمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة، ظهرت فيها من أمام الطائرة، ممسكة بحقيبة يد بنفس لون حقيبة جورجينا.

وقد انهالت التعليقات المنتقدة لتلك الإطلالة، فجاء بعضها على النحو التالي: (عايشة شخصية جورجينا بالمللي)، (لن تكوني جورجينا)، (لن تصبحي جورجينا ، محاولات فاشله)، (مسكينه عندها عقدة اسمها جورجينا)، (انت جميلة ليش تقلدين صور جورجينا بنفس الملابس واللقطات ليش متخلين الك شخصية مستقلة نصيحة من محبة).

أحدث أعمال ياسمين صبري

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري لم تقدم أي عمل فني منذ مسلسلها الأخير “فرصة تانية” والذي عُرض في موسم رمضان 2020.

مسلسل “فرصة تانية” بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، دياب، نهال عنبر، أيتن عامر، أشرف زكي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل.