اتفرج- انت الان تتابع خبر علا غانم ترفع قضية خلع على زوجها والسبب .. والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير إخبارية فنية أن الممثلة المصرية علا غانم رفعت قضية خلع على زوجها الثالث رجل الأعمال عبد العزيز لبيب وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما.



وبحسب ما نشرته مجلة سيدتي المعنية بأخبار المشاهير فإن محكمة الأسرة بدائرة قصر النيل تنظرد اليوم الثلاثاء دعوى الخُلع المقامة من الممثلة علا غانم ضد زوجها وهي المرة الثانية التي ترفع فيها علا قضية خلع ضد زوجها، ولكنها تنازلت في العام 2018 عن الدعوى للصلح، وسافرت بعدها للإقامة الدائمة في أمريكا.علا رفعت دعوى الخلع فور عودتها إلى مصر لاستئناف نشاطها الفني، بعدما تعاقدت أولاً على بطولة مسلسل "توحة"، ثم تعاقدت على المشاركة ببطولة مسلسل "الحاج إكس لانس" أمام الفنان محمد سعد، والمقرر عرضه خلال موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023.



وتعود علا غانم إلى عالم الفن مرة أخرى بعد غياب 5 سنوات، إذ قدمت آخر أعمالها فيلم "الفندق" الذي عرض عام 2017، وشارك في بطولته محمد نجاتي ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكري، كما شاركت في نفس العام خلال مسلسل "طعم الحياة" مع سامو زين وساندي وحسناء سيف الدين وإخراج عبد العزيز حشاد، إضافة إلى مسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال ومحمود عبد المغني وهنا شيحة وإخراج أحمد سمير فرج.