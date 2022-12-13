الثقافة تنظم 2730 فعالية في 102 قرية بـ 12 محافظة ضمن مشاركتها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 05:25 مساءً - وزيرة الثقافة: تكثيف العمل في عدد من المحافظات الجديدة خلال الفترة المقبلة وورش لاكتشاف الموهوبين ودعمهم

تسلمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تقرير مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك في القرى التي وقعت ضمن نطاق المشروع حيث نظمت الهيئة 2730 فعالية في 102 قرية بـ 12 محافظة واستفاد منها أكثر 383 ألف مواطن، ممن شملتهم المبادرة

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أحد أهم المشروعات القومية التنموية التي تضعها الدولة المصرية على رأس أولوياتها ، واستكمالا لاستراتيجية بناء الإنسان المصري شاركنا في المبادرة بمشروعات فنية وثقافية ومعرفية متنوعة هدفنا من خلالها لإحياء وتعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافي بالمحافظات وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافي إلى المناطق الأكثر احتياجا لخلق جيل قادر على استكمال بناء الوطن

وتابعت وزيرة الثقافة:تشهد الفترة القادمة انطلاق العمل في عدد من المحافظات الجديدة ،وذلك بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة ،حيث سيتم تكثيف العمل على ورش تعليم الحرف التراثية ، واكتشاف الموهوبين ودعمهم ،والوصول بالمنتج الثقافي للمناطق الأكثر احتياجا ، وعمل ورش للفنون التشكيلية ، والنحت وسيتم تنظيم معارض لنتاج تلك الورش ،تجوب مصر لاكتشاف ورعاية المواهب المصرية الواعدة

من جانبه أوضح الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الهيئة ستطلق خلال المرحلة المقبلة مشروع لأكتشاف المواهب بقرى حياة كريمة ليكونوا نواة لفرق فنية ومسرحية كما سيتم إنشاء مراكز لرعاية الموهوبين بعد نجاح تطبيق الفكرة خلال المرحلة الأولى من المبادرة

وأشار رئيس هيئة قصور الثقافة إلى أن الفعاليات التي قُدمت تضمنت "عروض فنية ومسرحية ، وعروض التنورة التراثية، ، ولقاءات توعوية للشباب، ولقاءات تفاعلية، وندوات فكرية، وورش حكي، وأمسيات شعرية، وورش رسم وتلوين للأطفال، إضافة لإقامة بعض الورش التعليمية لحفظ التراث في مجالات " الحُلي، والنحاس، والديكوباج، والخيامية، والنحت على الخشب، "إلى جانب معارض كتب تضم سلسلة من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة وقطاعات الوزارة.

حيث أقيمت 484 فعالية في 16 قرية تابعة لمركز ساحل سليم والقوصية بمحافظة أسيوط استفاد منها 54 ألف مواطن، و272 فعالية في 5 قرى بمركز الوقف في قنا استفاد منها أكثر من 20 ألف مواطن، و 288 فعالية في 16 قرية بمركز إطسا في الفيوم استفاد منها 37 ألف مواطن، و277 فعالية في 7 قرى بمركز القنطرة شرق في الإسماعيلية استفاد منها أكثر من 8 آلاف مواطن، و267 فعالية في 11 قرية من مركز الحسينية بالشرقية استفاد منها أكثر من 31 ألف مواطن، و156 فعالية في 8 قرى في مركز الصف بالجيزة استفاد منها أكثر من 10 مواطن، و215 فعالية في 5 قرى بشبين القناطر في القليوبية استفاد منها أكثر من 15 ألف مواطن، و143 فعالية في 4 قرى بكفر سعد في محافظة دمياط استفاد منها أكثر من 10 آلاف مواطن، و191 نشاطا في 9 قرى بمركز زفتى في الغربية استفاد منها 17 ألف مواطن، و163 فعالية في 6 قرى بمركز مطوبس في كفر الشيخ استفاد منها أكثر من 19 ألف مواطن، و143 فعالية في 8 قرى بمركز أشمون في محافظة المنوفية استفاد منها أكثر من 18 ألف مواطن، و156 فعالية في 8 قرى مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة استفاد منها أكثر من 142 ألف مواطن.