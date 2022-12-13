اتفرج- انت الان تتابع خبر نجمة ذا فويس كيدز كبرت وتخلت عن طفولتها بملابس ورقص مثير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا يزال نجوم برنامج المواهب ذا فويس كيدز "the voice kids"، في العالم العربي، يخطفون انظار الجمهور الذي يتابع أخبارهم واعمالهم وحياتهم الخاصة بعد ان أصبحوا بعمر الشباب وبرزت مواهبهم اكثر.

ومن بين نجوم البرنامج، الفنانة اللبنانية لين حايك التي فازت باللقب في موسمه الأول عام 2016، اذ انها لم تغب كثيرا عن الشاشة ومواقع التواصل، وبقيت محافظة على حضورها وشهرتها، ولكن مؤخرا تصدرت لين مواقع التواصل بعد ان وثقت احتفالها بيوم ميلادها التاسع عشر، والذي حمل مفاجأة لمحبيها.

واستغلت لين حفل ميلادها للترويج لأغنيتها الجديدة "انتَ هوّي"، والتي صورتها بطريقة الفيديو كليب، حيث تحدّثت الى الكاميرا، وذكرت جمهورها بصورها عندما كانت في البرنامج، ضمن فريق النجم العراقي كاظم الساهر، وطلبت من الجميع الاستماع لأغنيتها الجديدة.

لاقت أغنية لين حايك الجديدة والفيديو الكليب الخاص بها، استحسان الجمهور، وخاصة ان الأغنية عاطفية بكلمات ولحن ايقاعي شبابي، وركزت في الكليب على عنصر الشباب والحركة والرقص، ونال الكليب إعجاب الآلاف من متابعيها.

من جهة اخرى تعرضت لين للإنتقادات من قبل البعض الذي رأى انها تخلت سريعا عن طفولتها وبراءتها حتى تواكب الترند وإثارة الجدل، وتزيد من شهرتها من خلال ملابسها الجريئة في الأغنية والتي كشفت بها عن مفاتنها بطريقة بعيدة عن الطفولة والعفوية، اذ أطلت في إحدى المشاهد وهي ترتدي بلوزة زرقاء كشفت فيها عن كامل بطنها، ومشهد آخر وهي ترتدي بلوزة فقط، بالإضافة إلى ذلك، الرقص بطريقة مثيرة، وطالبها البعض بالحفاظ على حس البراءة وخاصة انها ما زالت شابة صغيرة بعمر ال19.