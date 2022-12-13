اتفرج- انت الان تتابع خبر مريم حسين تعتذر لإليسا بسبب فوز المغرب .. ما القصة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نفت الفنانة المغربية مريم حسين، إساءتها للفنانة اللبنانية إليسا، عقب نشرها "إيموجي" مسيء مع صورة للفنانة إليسا.



وكانت الفنانة مريم قد نشرت صورة للفنانة إليسا ضمن سلسلة صور ومقاطع فيديو، وهي تعبِر عن فرحها بفوز منتخب المغرب على البرتغال ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم في قطر.



وقالت الفنانة مريم حسين في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "يمكن حماسي وفرحتي للمنتخب المغربي خلّاني أتسرّع بالتعبير عن الفرحة والانتصار، ولكن لم أقصد الإساءة للفنانة إليسا التي أكن لها كل الاحترام والتقدير.. بل الإيموجي كان للمنتخب البرتغالي (من باب الضحك)".



وأشارت الفنانة المغربية بتغريدتها هذه إلى حساب الفنانة إليسا، مقدمةً لها الشكر لدعمها المنتخب المغربي.



كما أشارت عبر خاصية "الستوري" في حسابها على "إنستغرام"، إلى أنها "قصدت بالإيموجي المرفق منتخب البرتغال وليست الفنانة إليسا"، مضيفةً في ختام منشورها عبارة "الفتنة أشد من القتل".



وجاء توضيح مريم حسين عقب نشرها صورة لإليسا من مؤتمر صحفي سابق وهي تعبِر عن تشجيعها للبرتغال، أرفقتها بـ"إيموجي" اعتُبر بأنه مسيء وأن المقصود به السخرية من الفنانة إليسا، وهو ما نفته حسين التي شاركت متابعيها بعدد من الفيديوهات وهي تحتفل بفوز منتخب بلادها.



كما تداول عدد من الحسابات المعنية بأخبار المشاهير، صورة من "ستوري" الفنانة مريم حسين تتضمن تغريدة إليسا التي احتفلت فيها بفوز المغرب، وأُرفقت بتعليق منسوب للفنانة مريم جاء فيه: "النفاق كون كان بنادم" وهو ما اعتبره نشطاء "اتهامًا مباشرًا لإليسا بأنها منافقة".



ورغم تبرير الفنانة مريم حسين ونفيها الإساءة لإليسا بـ "الإيموجي"، فقد انتقدها بعض المدونين وأكدوا أنها كانت تقصد الفنانة إليسا وطالبوها بتوضيح حقيقة عبارة "النفاق كون كان بنادم" المتداولة بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



