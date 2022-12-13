اتفرج- انت الان تتابع خبر الصورة الأولى لفرح يوسف بعد عملية جراحية صعبة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة السورية فرح يوسف أنها خضعت لعملية جراحية دقيقة، من دون أن توضح أي تفاصيل إضافية عن طبيعة الجراحة.



وكانت فرح قد نشرت عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام" صورة لها من داخل المستشفى وقد بدت فيها متعبة على سرير المرض، وحرصت على طمأنة محبيها ومتابعيها على وضعها الصحي، وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: "الحمد لله رب العالمين أنا هلأ صرت منيحة وصار فيني خبّركن إني عملت عملية كبيرة تحت إشراف الدكتور الرائع عادل قطينة وطاقمه الطبي في مستشفى قطينة التخصصي".



وأضافت: "بشكركن جميعاً على اهتمامكن وحرفيتكن العالية، كانت روحي بين إيديكن أمانة وأنتم حافظتوا عليها بأفضل الطرق... محبتي وتقديري لكم جميعاً، خصوصاً طاقم الممرضات اللي بالفعل بيلبق عليهم اسم ملائكة الرحمة، غمرتوني بمحبتكن ولطفكن وشكراً من كل قلبي على رعايتكن واهتمامكم ومحبتكن الكبيرة واحترامكم لمهنة الطب اللي بتتجلى بكل تفصيلة".