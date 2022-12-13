اتفرج- انت الان تتابع خبر حسين الجسمي يُعلن عقد قرانه بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقد الفنان الإماراتي حسين الجسمي قرانه مفاجئأً جمهوره ومحبيه بعقد وكان قد أعلن عن هذا الخبر السار مدير أعماله ميار عباس، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على " انستغرام"، وعلق قائلاً" اخي ورفيق دربي الغالي فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الافراح".



وأنهالت المباركات من قبل متابعي ومحبي حسين الجسمي، على مانشره مدير أعماله، .." ما شاءالله الله يتمم عليهم بالف خير"، الف مبروك والتمام على خير".

وأحيا الفنان حسين الجسمي، خلال الفترة الماضية عدد من الحفلات الغنائية الناجحة، أبرزها حفله في موسم الرياض قدم من خلاله مجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة والتي تفاعل معها الجمهور بحرارة كبيرة، سواء بترديد اغانيه أو بالتصفيق الحاد له.

كما شهد الحفل مفاجأت عديدة ، من بينها مشاركة الفنانة أصيل هميم و عايض يوسف، الفنان حسين الجسمي غناء "تريو"حيث قدموا معاً أغنية "الغرقان" وسط تفاعل الجمهور وانسجام في المغنى بين المطربين الثلاث.

وشارك الجسمي متابعيه صوراً، من كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي على " انستغرام"، معلقاً " ليلة حالمة فوق الخيال ..تعطرت وتزيّنت بها مشاعرنا المشتاقة والمُحبة مع الجمهور السعودي في موسم الرياض.