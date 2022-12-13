اتفرج- انت الان تتابع خبر هذا ما قالته أحلام عن تقبيل حنان شوقي يد زوجها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أيدت الفنانة الإماراتية أحلام مع ما قالته الفنانة حنان شوقي عن تقبيلها ليد زوجها قبل النوم.



وكانت أحلام قد علقت على منشور فيه تصريحات حنان شوقي والتي قالت فيها: "قبل ما أنام لازم أبوس إيد جوزي وأقوله تامرني بإيه" وكتبت عبر حسابها على Twitter: وأنا زيها طبعا هذي الست الأصيلة.



ودائما ما تعبر أحلام عن حبها الكبير لزوجها مبارك الهاجري، وظهرت أكثر من مرة وهي تقبل يديه.



على جانب آخر، أثارت أحلام الجدل بظهورها ببيجاما من تصميم دار أزياء Prada مصنوعة من الحرير ومطرزة بالكامل خلال تصوير برنامج المسابقات الجديد Saudi Idol.



ظهرت أحلام ببيجاما بلون أزرق فاتح من تصميم دار أزياء Prada، ويصل سعرها إلى 5 آلاف يورو، أي ما يعادل 130 ألف جنيه مصري. شاهدها من موقع بيعها تصميم البيجاما كلاسيكي وخالد، ومزودة بأزرار من اللؤلؤ.



وتنشغل أحلام بتصوير برنامج "سعودي أيدول" الذي تشارك فيه في لجنة التحكيم بجانب أصالة وماجد المهندس وأصيل أبو بكر، على أن يبدأ العرض الأول للبرنامج في ديسمبر 2022، بالتعاون مع مجموعة قنوات MBC.



على أن يتم بث البرنامج على قنوات MBC1 على مرحلتين، الأولى بدءاً من منتصف ديسمبر المقبل، وهي مرحلة التجارب، تليها مرحلة العروض المباشرة التي ستبدأ في 11 يناير 2023.



ويسلط برنامج "سعودي أيدول" الضوء على الفن السعودي والموسيقى السعودية ويعد من أضخم برامج المواهب التي سوف تعرض على شاشة MBC.

