اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. أيتن عامر تشعل حماس الرجالة بظهور يفوق الخيال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت أيتن عامر خلال تواجدها في منزلها في إطالالة جديدة ومميزة مرتدية فستان من اللون الكحلي المكشوف من منطقة الأكتاف الضيق بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الفنية فقط استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه، معلقة مرحبا

وعلق الكثير من الجمهور على الصورة مثل كتيببيير حلو الفستان- لك دخيل رب النيلي- جمييييله فووووق الجمااااال- عمرري وروحي- أنت جميلة للغاية يا سيدتي الجميلة دائما.