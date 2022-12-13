اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مي عمر تثير الشباب وتتألق بأقصر هوت شورت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الجميلة مي عمر بمشاركة مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي عمر خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها في العاصمة الفرنسية باريس وهي ترتدي تيشرت من اللون الأبيض وهوت شورت من اللون الأسود القصير للغاية مع وضع قبعة على شعرها بطريقة أثارت إعجاب جمهورها من الناحية الجمالية فقط اعتمدت علي الكثير من المكياج واستخدام احمر الشفاة.

ونالت الفنانة على الكثير من التعليقات مثل اي الجمال داااا