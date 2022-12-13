اتفرج- انت الان تتابع خبر حقيقة ارتباط شذى حسون وعاصي الحلاني.. نزيح الستار عنها ونفجر مفاجأة للجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت المطربة العراقية شذى حسون أنها ابتعدت عن الغناء والفن الفترة السابقة وهو تقصير منها، وكشفت عن أنها سوف تتزوج الأيام القادمة، وتعد من أكثر الأخبار التي انتشرت حولها مؤخراً.

ارتباط شذى حسون وعاصي الحلاني

وقالت أثناء تصريحات تليفزيونية في قناة أبو ظبي “لم أتزوج بعد وفي حالة زواجي أو مروري بتجربة عاطفية وقتها سأعلن الخبر ولا أخفيه”، وهي من أبرز الأشياء التي تم التحدث عنها مؤخراً.

وكشفت الفنانة شذى حسون عن طبيعة العلاقة بينها وبين الفنان اللبناني عاصي الحلاني كيمياء ولا يوجد أي ارتباط عاطفي أو زواج بينهم، ومن المرجح أن يجمعها به دويتو غنائي قريباً، وفجرت الفنانة العراقية شذى جمهورها بالكشف عن التفاصيل الكاملة لخلافها ومشاكلها مع الفنانة اللبنانية اليسا وآخرها ما حدث بتعرضها إلى للإهانة منها، وذلك حدث قبل شهرين في مطعم بالعاصمة اللبنانية بيروت.