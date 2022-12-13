اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. شيرين رضا : عمري ما لبست فستان فرح وبنتي مش هتعمل زي الناس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة شيرين رضا عن عدد من المفاجئات بشأن حفل زفاف ابنتها نور عمر دياب، وذلك خلال تصريحات لها خلال الساعات القليلة الماضية خلال لقائها في برنامج Et بالعربي.وأوضحت شرين رضا أن لن يكون هناك حفل ضخم لزواج ابنتها نور عمر دياب حيث أنه سوف يكون في نطاق عائلي فقط وصغير، وليس كما يتوقع البعض، مشيرة أن نجل عمر دياب لن تقيم فرح لها لانها لا تؤمن بهذه الأشياء.

وأضافت رضا احنا ماعندناش الأفراح، ولا نؤمن بهذه الأشياء، وعمري ما لبست فستان فرح، كل واحد حر يعمل اللي هو عاوزه، احنا ماتربناش كدا، ودي أفكار شخصية.