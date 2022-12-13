طارق الشناوي: حسن يوسف يستحق الدعوة والتكريم بالمهرجانات وحسين فهمي خانه التعبير

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 10:27 صباحاً - أكد طارق الشناوي الناقد الفني، أن الفنان الكبير حسن يوسف يستحق التكريم والحفاوة من مهرجان القاهرة السينمائي ويستحق الدعوة لأي مهرجان ولكن من تجاربهم العملية في المهرجانات إن الفنان حسن يوسف لا يحضر المهرجانات.

وأشار طارق الشناوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن النجم الكبير حسين فهمي تسرع في تصريحاته على حسن يوسف بعدم دعوته للحضور إلى المهرجان وخانه التعبير، رافضا تدخل ابن الفنان حسن يوسف في الأزمة بهذا الشكل.

وتابع: "كان يجب ألا يتدخل ابن حسن يوسف في هذه القضية وهي مش خناقة، ولو تدخل يكون للتهدئة، وأما بتهدئة الامور، وفي النهاية حسن يوسف دائم الاعتذار عن حضور المهرجانات ولكن يستحق الدعوة والتكريم".