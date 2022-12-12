اتفرج- انت الان تتابع خبر لقى الطبطبة.. حسين الجسمي يودع العزوبية ويعلن عقد قرانه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مساء اليوم الإثنين، احتفاله بعقد قرانه، في حفل عائلي بسيط اقتصر الحضور فيه على الأقارب والأصدقاء المقربين.وقد حرص مدير أعمال حسين الجسمي على نشر صور من حفل عقد القران عبر حسابه على إنستجرام، وأرفق معها التعليق التالي: “أخي ورفيق دربي الغالي حسين الجسمي .. فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح”.

وقد شهد عقد القران حضور الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

آخر حفلات حسين الجسمي

يُذكر أن الفنان حسين الجسمي، كان قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في احتفالية “مصر والإمارات قلب واحد” والتي عقدتها حكومة البلدين بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

وقدم حسين الجسمي خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه والتي تفاعل الجمهور معها بشدة بترديدها أوبالتصفيق الحاد خلال غنائها.