اتفرج- انت الان تتابع خبر شيرين رضا عن زفاف ابنتها نور: مش هتعمل فرح إحنا ماتربيناش على كدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة شيرين رضا، أن ابنتها نور عمرو دياب ستتزوج قريبًا ولكن لن تقيم حفل زفاف، لأنهم لم يعتادوا على هذه الأشياء ولم يتربوا عليها.وأوضحت “شيرين” خلال لقائها مع et بالعربي، أنها لم ترتدي فستان زفاف في الواقع ولكنها ارتدته في التمثيل، مؤكدة أن لكل شخص مطلق الحرية في فعل ما يريد، وأنها وابنتها لا يؤمنوا بفكرة حفلات الزفاف.

وأوضحت شيرين رضا أن حفلة الزفاف الكبيرة تحتاج إلى الكثير من الأموال والتي من الأولى أن يستمتع بها العروسان، مشيرة إلى عدم رغبة ابنتها في إقامة حفل زفاف، وأن الاحتفال سيقتصر على المقربين منها وزوجها.

أحدث أعمال شيرين رضا

يُذكر أن أحدث الأعمال الفنية التي عُرضت للفنانة شيرين رضا كان مسلسل “شغل في العالي” والذي تم عرضه في موسم رمضان 2022.

مسلسل “شغل في العالي” بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، هيثم سعيد، بسنت النبراوي، فريد النقراشي، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.