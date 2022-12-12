اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. هيفاء وهبي تستفز الشباب بالملزق المفتوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة من الصور الجديدة لها، بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت هيفاء وهبي خلال تواجدها داخ سيارتها، مرتدية فستان من اللون الرمادي الذي يحتوي على فتحة من الأسفل والتي كشف عن ساقها بالكامل وكانت تقوم بحركات غير متوقعة وجريئة منها بطريقة إثارت إعجاب جمهورها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها.

وعلقت على الصور قائلة : شفتي هي البندقية. كلماتي هي الرصاص. صنفني قاتل.