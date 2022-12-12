اتفرج .. منة فضالي تشوق جمهورها بالفوشيا المفتوح في حضن هذه الفنانة

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة فضالي تشوق جمهورها بالفوشيا المفتوح في حضن هذه الفنانةو الان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وظهرت مني فضالي خلال كواليس مسلسل الونش الذي يعرض حاليا على فضائية الحياة مرتدية فستان مثير من اللون الفوشيا المكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير أثار إعجاب جمهورها والممثلة الصاعدة بسمة داوود أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة، معلقة قائلة دارين وساره مشوار الونش.

وعلق الجمهور على الصور مثل قلب ساره- أحبك.