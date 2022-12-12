اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. هيدي كرم تسحر العيون بأقصر هدوم عندها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الجميلة هيدي كرم بنشر صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت هيدي كرم خلال تواجدها تصويرها برنامجها راجل و2 ستات حيث ارتدت فستان شتوي قصير من منطقة الساقين مع ارتداء هاف بوت أما الناحية الجمالية استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها علي ظهرها مما جعلها اطلالة مميزة ومثيرة.

يذكر أنها شاركت في مسلسل “لؤلؤ” ،مع كلا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.