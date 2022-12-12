اتفرج- انت الان تتابع خبر طلة ملكات.. كندة علوش تتألق بالأخضر في أحدث ظهور على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة كندة علوش، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة نالت إعجاب الكثير.

حيث نشرت “كندة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي ظهرت فيها مرتدية فستانًا طويلًا باللون الأخضر، وهي نفس الإطلالة التي ظهرت بها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، لحضور عرض فيلمها “نزوح”.

وتفاعل مع إطلالة كندة علوش عدد من الفنانين أبرزهم منى زكي، هدى المفتي، بشرى، صبا مبارك، وغيرهم.

وقد لاقت تلك الإطلالة إعجاب الكثير من المتابعين، فجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: (كندوش القمر)، (محلا زينك ماشاء الله)، (أنيقة و محتشمة بحبها كتير).

أحدث أعمال كندة علوش

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة كندة علوش كان فيلم “نزوح”، وهو فيلم سوري جرى تصويره في تركيا، يتناول الصراعات التي دارت في سوريا خلال السنوات الماضية.

فيلم نزوح بطولة كندة علوش، نزار العاني، سامر المصري، هالة زين، دارينا الجندي، وهو من تأليف وإخراج سؤدد كعدان .