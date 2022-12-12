اتفرج- انت الان تتابع خبر وحش الكون ظهر.. ياسمين عبد العزيز تحتفل مع أحمد العوضي بعيد ميلاده والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد العوضي.حيث نشرت “ياسمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة، ظهرت فيها برفقة زوجها وهما جالسين على إحدى الطاولات، وأرفقت مع الصورة التعليق التالي: “كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال ١٠٠ سنة في صحة وسعادة يارب“، ورد عليها العوضي قائلًا: “وانتي طيبه يا حبيبتي“.

أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز

يُذكر أن مسلسل “اللي مالوش كبير”، كان أحدث عمل فني قدمته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والذي تم عرضه عام 2021.

مسلسل “اللي مالوش كبير” بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، عايدة رياض، خالد سرحان، فتوح أحمد، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

ومن المقرر أن تعود ياسمين عبد العزيز إلى موسم رمضان 2023 بمسلسل جديد تشترك فيه مع زوجها أحمد العوضي.