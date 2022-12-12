انت الان تتابع خبر مسلسل غرفة ٢٠٧ الحلقة ٩.. إيه اللي حصل؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت منصة «شاهد vip»، بعرض الإعلان التشويقي، لـ مسلسل غرفة ٢٠٧ الحلقة ٩، اليوم الأحد، التي من المقرر عرضها اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022.

تفاصيل موعد الحلقة 9 من مسلسل غرفة 207

زاد بحث كثيرا من الأشخاص خلال الساعات الحالية، عن الحلقة التاسعة من مسلسل غرفة 207، بعد أن أعلنت منصة شاهد الإعلان التشويقي للحلقة، وزادت من حماس الجمهور ومحبي المسلسل ومتابعيه.

في الإعلان التشويقي للحلقة التاسعة، الذي عرضته منصة شاهد، ظهرت «فاتن» التي تقدمها أسماء جلال، في مشاهد كثيرة من الإعلان، وهي ترقص أمام «جمال» محمد فراج، في الوقت الذي يرتدي فيه ملابس يوليوس قيصر، ثم ظهرت أيضًا وهي ترتدي ملابس شجرة الدور ويقف أمامها «جمال» وهو مرتديًا ملابس «عز الدين أيبك».

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