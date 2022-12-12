انت الان تتابع خبر أنغام تشعل السوشيال ميديا في أول ظهور لها بعد العملية.. بشورت وتيشرت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية بعض الصور الجديدة للفنانة الجميلة أنغام، وقد كانت تلك الصور الظهور الأول لها، بعد خروجها من المستشفى وتخطيها أزمتها الصحية، وقد تداول العديد من مستخدموا موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تلك الصور، التي تألقت بها أنغام بشكل كبير.

أنغام في أول ظهور بعد العملية

تداول العديد من مستخدوا موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مجموعة من الصور المتميزة للفنانة الرقيقة أنغام من بعد خروجها من المستشفى وتخطيها أزمتها الصحية، خاصة وأنها قد تألقت بإطلالة بسيطة ورقيقة وجذابة في نفس الوقت، فقد قامت برتداء شورط وتيشيرت متناسقين للغاية، وقد نالت إطلالتها على إعجاب العديد من محبيها ومتابعهيا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.