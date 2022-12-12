”فن الرواية العربية” في ندوة بدار الأوبرا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - تعقد ندوة بعنوان "فن الرواية العربية"، وذلك ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى لدار الأوبرا المصرية.

وتستضيف الندوة كل من الروائي السعودى أحمدالشدوي ، الروائي هشام فياض بحضور الدكتور طارق منصور و يديرها الفنان أمين الصيرفي وذلك في السابعة مساء الأربعاء 14 ديسمبر علي المسرح الصغير ويتخللها فقرة فنية لفرقة روعة نغم بقيادة ياسر أنور .

يدور الحوار حول تاريخ الرواية العربية وتطورها وجمالياتها واشهر روادها ، كما يتم القاء الضوء على عدد من اعمال الضيوف منها "فوق الجاذبية" لـ أحمدالشدوي و"علي فراش طاغية"لـ هشام فياض.