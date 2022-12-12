فن ومشاهير

”فن الرواية العربية” في ندوة بدار الأوبرا

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - تعقد ندوة بعنوان "فن الرواية العربية"، وذلك ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى لدار الأوبرا المصرية.

وتستضيف الندوة كل من الروائي السعودى أحمدالشدوي ، الروائي هشام فياض بحضور الدكتور طارق منصور و يديرها الفنان أمين الصيرفي وذلك في السابعة مساء الأربعاء 14 ديسمبر علي المسرح الصغير ويتخللها فقرة فنية لفرقة روعة نغم بقيادة ياسر أنور .

يدور الحوار حول تاريخ الرواية العربية وتطورها وجمالياتها واشهر روادها ، كما يتم القاء الضوء على عدد من اعمال الضيوف منها "فوق الجاذبية" لـ أحمدالشدوي و"علي فراش طاغية"لـ هشام فياض.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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