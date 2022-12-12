اليوم.. عمر خيرت يحيي حفلاً موسيقيًا فى دار الأوبرا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - أحيا الموسيقار عمر خيرت حفلاً موسيقيًا ضخمًا أمس الأحد على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمرافقة الأوركسترا الخاصة به، وسط حضور كبير من الجمهور ورفع الحفل لافتة كامل العدد، حيث حضر الحفل عدد كبيرمن الشخصيات العامة بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين والفنانين.

ويحيي عمر خيرت الليلة الثانية من تلك الحفل مساء اليوم الإثنين على المسرح الكببير بدار الأوبرا فى تمام الساعة الثامنة، حيث نفذت تذاكر الحفل، خاصة أن خيرت يقدم أروع الموسيقى بمصاحبة المايسترو ناير ناجى.

ويقدم عمر خيرت عدد كبير من موسيقاه أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، ومنها مين ميحبش فاطمة، صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

أحيا عمر خيرت مؤخراً حفلاً موسيقياً ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31 والذي رفع شعار كامل العدد، بحضور أكثر من 2000 شخص، وقدم خلاله العديد من مقطوعاته الموسيقية منها (الخواجة عبد القادر والبخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، وضمير أبلة حكمت، وخلى بالك من عقلك، وقضية عم أحمد، مسألة مبدأ، واللقاء الثانى، وعارفة، وغوايش، وفيها حاجة حلوة".

وكشف عمر خيرت خلال حواره بقناة الحياة على هامش حفله بمهرجان الموسيقى العربية، عن كيفية تحضيره لحفلاته قائلا: الحمد لله إن مشروع الموسيقى الخالصة نجح، وكان الهدف هو الوصول للنور بالنسبة للناس وهناك إقبال كبير بمهرجان الموسيقى العربية، متابعا: أقوم بعمل حفلتين في الشهر.

وتابع الموسيقار عمر خيرت الجمهور عندما يطالبنى بإعادة المقطوعة الموسيقية يسعدنى هذا الأمر للغاية ويؤكد أن المشروع نجح، ويعجبنى موسيقى يحيى الموجى وهشام نزيه، فهما لديهما موهبة وعوامل نجاح الفنان وأتمنى لهما النجاح.

وقال الموسيقار عمر خيرت دار الأوبرا اعتبرها بيتى ولا أجد أي غربة وأول ما بدأت الحفلات كانت في الأوبرا، ونحن شعوب تهتم بالغناء والطرب والكلمة مع الأغنية والموسيقى الخالصة قالب من القوالب الموسيقية مثل الغناء ، وكنا نفتقد للموسيقى الخالصة لأن الاهتمام الأكبر كان بالغناء.

وحرص الموسيقار الكبير عمر خيرت على توجيه كلمة لجمهوره الكبير بمهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ ٣١. وقال عمر: "أشكر إدارة دار الأوبرا المصرية ووزارة الثقافة على هذا المجهود العظيم المفرح، وتحية للجمهور وتحيا مصر".

وجدير بالذكر انه قد كتب الموسيقار الكبير عمر خيرت لجمهوره مواعيد وأماكن حفلاته الجديدة التي سيختتم بها عام 2022 علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب عمر خيرت، أنه يستعد لإحياء حفلين موسيقيين على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يومى الأحد والاثنين 11 و 12 ديسمبر ، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة أوركسترا ناير ناجى.