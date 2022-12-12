اتفرج- انت الان تتابع خبر الروب اتزحلق .. اتفرج فيفي عبده تتعرض لموقف محرج أثناء رقصها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديدة لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده، في الفيديو الفنانة لوسي مرتدية روب نوم اللون الأخضر وهي تقوم بوصلة ثم قامت الروب بالنزول إلي أسفل من منطقة الصدر مما وضعها في موقف محرج أثناء رقصها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء، مع ترك شعرها.

وعلقت على الفيديو قائلة انا و حبيبة قلبي لوسي كل سنة و انتي طيبة عقبال مليون سنة اتبسطتنا اوي اليوم ده ماهو مش كل قط يتقاله يا مشمش ولا كل فار يعرف يختار و اللي في جمالي تفعل افعالي و اللي مش عاجبها من شعرها اجيبها اسكوزمي.