مراد مكرم يوجه نصيحة لجمهور ”الغرفة 207” قبل مشاهدة الحلقة الأخيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - بدأ الفنان مراد مكرم، للترويج للحلقة الأخيرة من مسلسله "الغرفة 207"، الذي يعرض حالياً على إحدى المنصات.

ووجه مراد مكرم، نصيحة للجمهور قبل مشاهدة الحلقة الأخيرة، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: نصيحة لكل متابعي مسلسل غرفة 207، على يوم الخميس كده،عيدوا الحلقات من 1 لـ9 وركزوا أوي في التفاصيل علشان الحلقة العاشرة هتيجي الحد علي الساعة 11 ونص بأجابات لمعظم أسئلتكم، و باقي الأسئلة موجودة في التفاصيل. زي كده هو الخواجة ما بيقفلش الأوضة ليه.....الإجابة موجودة في الحلقات يا جماعة....تركيييييييز.".

ويجسد الفنان مراد مكرم دور "الخواجة مايكل" صاحب الفندق الذي يرفض إغلاق الغرفة بسبب اتفاق بينه وبين "الشبح" وتجسد الشخصية ريهام عبد الغفور، لذا تفشل كل محاولاته في إصلاح ما يحدث.

وتدور أحداث العمل في فترة الستينات من القرن الماضي، وتتمحور حول الغرفة رقم 207 في فندق لونا حيث يبدأ جمال (محمد فراج) عمله الجديد كموظف استقبال في الفندق. ولاحقاً تبدأ أحداث مريبة بالظهور في حياة نزلاء الغرفة 207، فيما يجد جمال نفسه منخرطاً في كشف حقيقة ما يجري في ظل الشائعات التي يسمعها عن تلك الغرفة الغامضة.