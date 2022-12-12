وليد قانوش رئيسا لقطاع الفنون التشكيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارا، بندب الدكتور وليد محمد عبد الله قانوش، أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية، للعمل رئيسا لقطاع الفنون التشكيلية .

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور خالد سرور، رئيس القطاع السابق على ما بذله من جهد خلال فترة توليه المسؤولية.

واجتمعت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مع الدكتور وليد قانوش عقب تكليفه برئاسة قطاع الفنون التشكيلية اليوم لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة وأهم التوجيهات

وأشار قانوش إلى أن العمل سيرتكز على تطوير استراتيجية عمل القطاع بما يتناسب وتاريخ مصر الفني العريق ، ووضع خطة للترويج والتعريف بما يتبع القطاع من متاحف وما يملكه من كنوز فنية وهو ما يساهم في رفع الذائقة الفنية، والأهتمام بشكل خاص بالمواهب الشابة والمبدعين في مختلف مجالات الفنون التشكيلية، وتوفير كل الدعم لرموزنا من كبار الفنانين

وأضاف أنه سوف يعمل على تذليل كافة العقبات من أجل التعجيل بافتتاح المتاحف المغلقة، وإعادة أحياء الفاعليات المتوقفة والتعاون مع قطاعات الوزارة لنشر الفنون التشكيلية بالمعارض والورش التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية

تخرج وليد قانوش في كلية الفنون الجميلة، قسم التصوير من جامعة الإسكندرية، وحصل على الماجستير والدكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة في التصوير العام، انتدب للعمل مديرًا لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية عام 2011، شغل منصب رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، أقام العديد من المعارض الخاصة، كما شارك بالعديد من المعارض المحلية والعالمية، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية منها: جائزة التصوير الأولى بصالون الشباب الخامس عشر 2003، الجائزة الثانية في مسابقة النقد الفني الموازية لصالون الشباب الثامن عشر 2007، والجائزة التشجيعية في التصوير ببينالي بورسعيد القومي ، والجائزة التشجيعية في مسابقة المعرض الأول بالمجلس الأعلى للثقافة بدورته الثانية 2008،و الجائزة التشجيعية في مسابقة المعرض الأول بالمجلس الأعلى للثقافة 2009،و جائزة جامعة الإسكندرية للتشجيع العلمي 2018.