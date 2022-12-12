اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. رنا رئيس تتفوق على بنت عمر دياب بالأسود الشفاف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة رنا رئيس صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.وظهرت رنا رئيس خلال خلال تواجدها في مكان ما في ساعات المساء حيث ارتدت فستان من الأسود االقصير فوق الركبة مع المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر والساقين مما أثارت إعجاب الجَمهور أما من الناحية الجمالية استخدمت الكثير من المكياج والكثير من الإكسسورات.

وكان أخر عمالها مسلسل حدث بالفعل، حيث يشاركها في بطولته كلا من ماجد المصري، بسمة، اللبنانية سينتيا خليفة، أحمد عبد الله محمود، ومن تأليف فادي النجار، إخراج محمد هشام الرشيدي