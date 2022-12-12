18 يناير.. عرض الفيلم المصري «هو ميت الآن» بمهرجان السينما بفرنسا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 11:25 صباحاً - أعلن المخرج الشاب طارق الشربيني، عن عرض فيلمه الروائي القصير «هو ميت الآن» يوم 18 يناير المقبل في مدينة ليون بفرنسا، ضمن فعاليات الدورة الـ 23 لمهرجان السينما الفرنكوفونية للفيلم القصير.

وقال مخرج الفيلم طارق الشربيني، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه تم اختيار مصر من قبل المهرجان لتكون ضيف شرف دورته هذا العام تكريما لها، وذلك كتقليد سنوي يقيمه مهرجان من أجل تسليط الضوء على العالم، موضحا أنه بناء على استضافة مصر وتكريمها سيتم عرض عدد من الأفلام المصرية في ليلة مصرية سينمائية، من بينها فيلم «هو ميت الآن» كعرض أول في فرنسا.

من ناحية أخرى، كشف الشربيني عن أن الفيلم سيشهد عرضه الأول في الشرق الأوسط من خلال مهرجان طنجة السينمائي الدولي بالمغرب في دورته الـ11، المقرر انعقادها في الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أنه سبق وأن شارك الفيلم في كبرى المهرجانات السينمائية العالمية، إذ عرض عالميا لأول مرة في مهرجان روتردام للفيلم العربي في هولندا، ثم لأول مرة في أمريكا بمهرجان أوريجون للأفلام القصيرة وترشح لجائزة أفضل تمثيل جماعي لطاقم العمل، كما عرض في مهرجان وارسو للسينما الإفريقية في بولندا، كما شارك مؤخرا في مهرجان ساليرنو السينمائي الدولي في دورته الـ76 في إيطاليا.

وحصل الفيلم على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان «ماتيرا» السينمائي الدولي في إيطاليا، كما عرض في مهرجان تكساس للأفلام القصيرة ونافس على جائزة أفضل فيلم، وشارك أيضا في مهرجان لندن للسينما الإفريقية، ومهرجان ألميريا السينمائي الدولي، وهو أحد أهم المهرجانات في أوروبا، وتأهل لجوائز الأكاديمية الإسبانية لعلوم السينما، كما تم عرضه في مهرجان يريفان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في أرمينيا، ومهرجان سان لويس بالمكسيك في المسابقات الدولية.

وأوضح الشربيني أن فيلم «هو ميت الآن» تدور أحداثه في أحد ليالي القاهرة الباردة، حين يتلقى حازم العزاء في والده المتوفي، وفي هذه اللحظة يتفاجئ باقتحام والدته الصوان في محاولة لمنع الحضور من إتمام واجب العزاء، ويحاول الحاضرون إقناعها بالرحيل، لكن تصمم الأم وهي في حالة هيستريا تامة على فضح سوء المعاملة التي تلقتها هي وأبناؤها على يد الأب.

الفيلم تأليف وإخراج طارق الشربيني، تمثيل: محمد الجداوي، وحنان حناوي، وخلود عيسى، ونبيل نور الدين، وأحمد حسني، وصوفيا جبريل، ورضوى حجازي، ورضوى العبادي، وحنين عابد، وأحمد حمدي، ومونتاج محمود حمدي، ومهندس الصوت محمد الخولي، ومساعد مخرج أول كريم أبو زيد، ومساعد مخرج ثان أحمد عبد الحافظ.