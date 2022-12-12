انت الان تتابع خبر حبس الراقصة برلنتي زوجة سعد الصغير 15 يوم.. ثبت أنها بتتعاطي الحشيش والخمور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت العديد من التقارير الخاصة بالطب الشرعي بالتأكيد على أن الراقصة برلنتي عمر الزوجة الثانية للفنان سعد الصغير، تتعاطي الكحوليات ومخدر الحشيش، وهذا بعد القبض عليها في أحد الكمائن وتم القاء القبض عليه.

برلنتي عامر في حالة سكر شديد

وثبت في تقرير الطب الشرعي الذي جاء بناءاً على طلب كل جهات التحقيق، وهذا بعد أخذ عينة من برلنتي عامر، وذلك بعدما تم إلقاء القبض عليها في حالة سكر واتهامها بالقيادة وهي تحت تأثير الخمور والمواد المخدرة، وأيضاً مقاومة السلطات.

وجاءت بداية الواقعة بعثور المارة على الراقصة برلنتي عامر وهي ملقاة على عجلة قيادة سيارتها، وسريعاً تم إبلاغ الشرطة لأنهم كانوا يظنوا أنها فارقت الحياة، ولكنها كانت في حالة سكر شديدة، ورفضت جميع المحاولات الخاصة بالمارة لإفاقتها، ورفضت أيضاً أن يخرجها رجال الشرطة من سيارتها، وتم تجديد حبسها لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات.