رسمياً.. نقابة الموسيقيين تقرر إيقاف عازف الأورج ”عبد السلام”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 10:27 صباحاً - قرر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، مساء اليوم الأحد، إيقاف عازف الأورج الشهير محمد عبد السلام وذلك لعدم حضوره أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا رسميا تعلن من خلاله إيقاف عازف الأورج الشهير محمد عبد السلام.

وجاء نصاً، كالتالي: "بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بشأن السيد محمد عبد السلام معوض أحمد (عازف أورج)، حاصل على تصريح سنوي ونظرًا لعدم التزام المذكور بالحضور أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده".

وتابع البيان: "لذلك قررت نقابة المهن الموسيقية طبقا للقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته واللائحة الداخلية، وقف المذكور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في الشكاوى المقدمة ضده".

وكانت اعلنت النقابة أمس عن إيقاف المطرب عمر كمال بسبب أحياءه لبعض الحفلات بالخارج دون الحصول على تصاريح للغناء في خارج مصر، وبعد التحقيق معه تقرر رفع لإيقاف وتغريمه بمبلغ 50 ألف جنيها فقط لاغير.