ليدي جاجا تشارك في الجزء الثاني من فيلم ”Joker”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - انطلق تصوير الجزء الثاني من فيلم الجوكر، بطولة خواكين فينيكس الذي يلعب دور آرثر فليك، ومن المقرر أن يعرض الجزء الثاني من فيلم الجوكر "Joker: Folie Deux" يوم 4 أكتوبر 2024، وتم التكتم على قصته من قبل شركة دي سي والمخرج، بعدما حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا وترشح لنيل جائزة الأوسكار.

وانضمت المغنية العالمية "ليدي جاجا" إلى الجزء الثاني من فيلم "الجوكر" لتلعب دور هارلي كوين حبيبة الشرير الأكثر جنونا منه، بعدما قدمتها مارجو روبي من قبل في سلسلة Suicide Squad، ومن المتوقع أن تضيف لمسة موسيقية على العمل لأول مرة في تاريخ أفلام دي سي.

يتم تصوير مشاهد فيلم الجوكر في لوس أنجلوس، ومن المقرر أن يستمر العمل عليه حتى أوائل عام 2023، ويتتبع ما حدث للكلاون الشهير داخل المصحة المليئة بالأشرار الأخطر على الإطلاق.

حصل فيلم Joker على جائزة الأوسكار في عام 2020، وهو من بطولة خواتين فينيكس الذي نال عنه جائزة أفضل ممثل.

تلقى فيلم Joker 11 ترشيحا لجوائز الأوسكار، وتم الإشادة به من قبل العديد من صناع الأفلام في العالم، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثاني منه نجاحا أكبر على المستويين المحلي الأمريكي والعالمي.