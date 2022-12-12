محمد الغيطي يرد على انتقادات مسلسل الضاحك الباكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 08:25 صباحاً - أكد المؤلف محمد الغيطي، إنه تلقى ردود فعل إيجابية على مسلسل “الضاحك الباكي” وانه لا يعترف بالسوشيال ميديا.

وقال الغيطي: “انا مبعترفش بالسوشيال ميديا لانهم مش نقاد، وردود الفعل بالنسبالي كانت رائعة، وكتبت المسلسل على مدار ١٠ سنوات وكان نفسي يخرج للنور ومكنش في بالي اي ممثلين وانا بكتب القصة الا عمرو عبد الجليل وقتها”.

يذكر أن كرم نادي الصيد، صناع مسلسل “الضاحك الباكي" وادارت الندوة الناقدة الكبيرة دكتورة عزة هيكل، تحت إشراف مهندس عبدالله غراب رئيس النادي، وكابتن محمد غباشي ود. إيمان كريم.

الجدير بالذكر أن مسلسل "الضاحك الباكي" يروي قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، من واقع سيرته ومذكراته وعدد من الأبحاث التاريخية، التي قام المؤلف محمد الغيطي بمراجعتها على مدار ١٠ سنوات متواصلة.