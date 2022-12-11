انت الان تتابع خبر بعد تحقيق نقابة الموسيقيين.. رفع الإيقاف عن عمر كمال مع تخفيض الغرامة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قرارًا برفع الإيقاف عن مؤدي المهرجانات عمر كمال، وتقليل الغرامة الموقعة عليه إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه، وذلك بعد تقديم الأخير التماس للنقابة.وقال الدكتور محمد عبد الله عضو نقابة المهن الموسيقية، أنه جرى قبول الالتماس الذي قدمه عمر كمال، حرصًا من النقابة على تقنين الأوضاع، بما يحافظ على حقوق الموسيقيين.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت قرارًا بإيقاف مؤدي المهرجانات عمر كمال عن الغناء، وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك بعد إخلاله بشروط الاتفاق مع النقيب والتي أقر بالموافقة عليها خلال إصدار النقابة تصريح الغناء له مؤخرًا.

نقابة المهن الموسيقية تعلن إيقاف عمر كمال عن الغناء

يُذكر أن نقابة المهن الموسيقية قد أعلنت في بيان رسمي إيقاف عمر كمال، والذي جاء نصه كما يلي: “قررت نقابة المهن الموسيقية وقف العضو عمر محمد كمال محمود الشهير بـ عمر كمال لحين الانتهاء من التحقيق معه”.

وقد أوضح الدكتور أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أن عمر كمال سافر خارج مصر لإحياء عدة حفلات دون إبلاغ النقابة، وكان ذلك هو سبب إيقافه.