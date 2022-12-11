انت الان تتابع خبر في العربية.. ياسمين الخطيب تجنن الجمهور بحلاوة مكياجها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ياسمين الخطيب، تصدر اسمها قائمة الترند وذلك بعد ما نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

ياسمين الخطيب تجنن الجمهور بحلاوة مكياجها

أثار ظهور الفنانة ياسمين الخطيب، حفيظة الكثير من الجمهور عبر صفحات السوشيال ميديا، حيث ظهرت ياسمين وهي ترتدي بلوفر بسيط وناعم باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

جمال ياسمين الخطيب

أثار جمال الفنانة ياسمين الخطيب اندهاش الجميع عبر الانستجرام بعد ما نشرت صورة لها، حيث اعتمدت في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها.

كما اختارت الفنانة ياسمين الخطيب أحمر الشفاه باللون الأحمر الجريء الذي يبرز جمال انوثتها، وتركت ياسمين شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.