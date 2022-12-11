انت الان تتابع خبر بالهوت شورت.. أنغام تظهر لأول مرة بعد تعافيها من مرضها الأخير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة أنغام لأول مرة بعد تعافيها من وعكتها الصحية الأخيرة، والتي استلزمت دخولها المستشفى وإجراءها عملية جراحية.حيث نشر الحساب الرسمي لبرنامج “عرب وود” على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورتين جديدتين لأنغام، وأرفق مع الصورتين التعليق التالي: “الظهور الأول للفنانة #أنغام بعد الازمة الصحية الحادة التي ألمت بها وذلك بدعوة من احدى صديقاتها للاحتفال بسلامتها ليلة أمس؛ كما ستلتقي بجمهورها بأقرب تاريخ في ارينا الكويت في ٢٦ ديسمبر“.

أنغام تتعافى من مرضها الأخير

يُذكر أن الفنانة أنغام قد حرصت على طمأنة جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على حالتها الصحية، بعد مغادرتها المستشفى مؤخرًا.

حيث نشرت أنغام عبر حسابها بإنستجرام صورة لها ومعها التعليق التالي: “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه .. لقد من الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب، لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت إلى منحة إلهية”.

وتابعت: “رأيت خلال محنتي كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم .. أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي”.

وأضافت: “الأطباء الأكفاء اللي أشرفوا على متابعة حالتي وعلاجي وقاموا برعايتي على أكمل وجه .. حقيقي ألف شكر مش كفاية، أولادي حبايبي وأسرتي اللي مسابونيش لحظة ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش من حبكم ابداً”.

واختتمت قائلة: “زملائي حبايبي وأصدقائي اللي شعرت بخوفهم الحقيقي ولهفتهم عليا .. شكراً على مشاعركم الصادقة ..انا حقيقي محظوظة بكم، كفاكم الله جميعاً شر المرض وعافاكم ورزقكم الصحة والعافية”.