انت الان تتابع خبر الصاروخ وصل.. سارة سلامة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة مثيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة سارة سلامة، على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، صور احتفالها بعيد ميلادها الـ 30، والتي نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت “سارة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة، ظهرت فيها مرتدية فستانًا مجسمًا لونه برتقالي ناري، طويل ومكشوف من ناحية البطن، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها، واعتمدت مكياج ثقيل.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (قمر حلوه اوي)، (اجمل ممثلة مصرية