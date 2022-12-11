انت الان تتابع خبر إيقاف عمر كمال وإحالته للتحقيق والنقابة تفجّر الصدمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل، بيانا رسميا كشفت فيه تفاصيل، إيقاف مطرب المهرجانات، عمر كمال وتحويله للتحقيق.

وأكدت النقابة، الممثلة برئيس لجنة العمل منصور الهندي، في تصريحات خاصة لاكثر من موقع مصري، أن مجلس النقابة قرر وقف عمر كمال، بسبب غنائه بالخارج واحياء حفلات دون تصريح، او الإلتزام بميثاق النقابة، مضيفا ان مطرب المهرجانات سافر إلى 5 دول أوروبية وعربية دون إذن النقابة.

وعلى صعيد آخر، كان النقيب مصطفى كامل، قد أكد خلال حديثه مع "صدى البلد"، انه سيطهر النقابة من الفساد والعمل بضمير في نقابة المهن الموسيقية، ويوفر الخدمات لأعضاء النقابة محدودي الدخل.

وتابع الفنان المصري حديثه، قائلا انه استطاع ادارة أزمة مطربي المهرجانات، وأتاح لهم فرصة الغناء، وتحصيل رسوم عن الحفلات التي يحيونها، ما بين 5 و10 و15 ألف جنيه، في حين، يحصل مبلغ بين 50 و 200 ألف جنيه من مطربي الراب في الحفلة الواحدة، ما ينعش خزينة النقابة مرة أخرى، وختم حديثه بالقول: "اللي عاجبه كده عاجبه.. واللي مش عاجبه ملوش شغل".