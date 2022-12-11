نيكول سابا تستعرض أنوثتها فى جلسة تصوير جريئة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - نشرت النجمة اللبنانية نيكول سابا صور جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة.

وتألقت نيكول مرتدية فستان سواريه مثير، مكشوف الساقين، باللون الفضي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها، وارتدت معه بوت باللون الفضي اللامع أيضا.

وأحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا حفلا غنائيا في "لوسال" بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشهر الماضي، حضره اكثر من 3 آلاف مدعو من المشاهير وأسرهم.

طرحت الفنانة نيكول سابا أغنية جديدة تحمل اسم “وطني الجمال”، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي.